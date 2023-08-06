Неизвестный поджег резиновый коврик орловского военкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Орла разыскивают неизвестного диверсанта, который устроил пожар в военкомате поселка городского типа Верховье, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, он поджег резиновый коврик на входе в здание. В результате военному комиссариату был нанесен минимальный ущерб, пламя потушили сотрудники ведомства. В Министерстве обороны не прокомментировали эту информацию.

Комиссариат Верховья расположен на улице Чапаева. Предполагается, что для поджога злоумышленник использовал «коктейль Молотова». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, поджигателя ищут.

Как сообщалось ранее, в Волгограде 31-летнюю местную чиновницу задержали за попытку поджога военного комиссариата. Сотрудница областного комитета юстиции планировала использовать «коктейль Молотова» и ходила вокруг военкомата кругами, чем привлекла внимание сотрудников полиции. В ходе обыска у нее обнаружили не только горючую жидкость, но и фитили, тряпки, спички и зажигалки. Задержанная призналась, что хотела устроить поджог.

Пенсионерка из Хабаровска ранее подожгла здание библиотеки на улице Серышева, перепутав его с военкоматом. Сначала 74-летняя женщина долго разговаривала с кем-то по телефону, а затем бросила бутылку с горючей смесью в окно здания и хотела уйти. Очевидцы вызвали экстренные службы и помогли сотрудникам военкомата потушить пожар. Пенсионерка задержана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.