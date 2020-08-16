За время протестов у горы Куштау задержали 80 человек

В воскресенье, 16 августа, у шихана (горы) Куштау в Башкирии прошла очередная акция протеста против вырубки лесов и последующей геологоразведки. В ходе акции защитники шихана вступили в конфликт с сотрудниками ЧОП и омоновцами.
Как
Акции протеста у горы Куштау начались 3 августа, когда Башкирская содовая компания приступила к вырубке леса для проведения геологоразведки. 16 августа протестующие сломали заграждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками БСК.
Куштау и аналогичные шиханы — уникальные природные объекты. В 1950-х один из них, Шахтау, был взорван и срыт для производства соды. Оставшиеся шиханы охраняются и входят в перечень геологического наследия всемирного значения.
Как передавал NEWS.ru, глава Башкирии Радий Хабиров принял решение приостановить работы в районе Куштау.
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