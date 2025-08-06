За диверсию на железной дороге осудили подростка Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за поджог ж/д оборудования

В Новосибирске суд вынес приговор 18-летнему юноше за совершение диверсии на железной дороге, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Подросток был приговорен к шести годам колонии общего режима за поджог релейного шкафа.

Как установил суд, в декабре 2024 года молодой человек по заданию неизвестного из интернета поджег оборудование между станциями Новосибирск-Восточный и Новосибирск-Главный. Он признан виновным по статье о диверсии, отмечается в сообщении.

На момент совершения преступления осужденный был несовершеннолетним. За выполнение диверсионного акта он должен был получить вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. В результате его действий был причинен материальный ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей. Отмечается, что приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, подозреваемых в совершении диверсионного акта. В управлении СК РФ по региону заявили, что задержанные 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин подожгли релейный шкаф.