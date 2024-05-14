Юная петербурженка обвинила кумира-тиктокера в изнасиловании Тиктокера Штейнгарта заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полиция проверяет сообщение об изнасиловании 17-летней девушки тиктокером Артемом Штейнгартом, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Несовершеннолетняя сама обратилась к правоохранителям, поскольку мать не стала впутывать в дело силовиков. Сам блогер настаивает, что не помнит такую девушку.

Да столько девушек в жизни, что сложно сказать, — ответил он журналистам.

Девушка рассказала, что добавилась к Штейнгарту в соцсети полтора года назад, он обратил на нее внимание и позвал домой помочь ему покрасить корни волос. Когда девушка пришла, корни уже были окрашены. Молодой человек предложил просто полежать на кровати. Спустя месяц он также позвал знакомую к себе в дом, но уже, по ее словам, начал домогаться.

Девочка уверяет, что половой акт произошел против ее воли, а потом новый знакомый вызвал такси и отправил ее домой. Через пару дней школьница в личной переписке попыталась поговорить о случившемся, но тиктокер игнорировал ее.

Ранее в Москве детсадовец стал жертвой педофила, который добавился к нему в друзья в соцсетях под ником популярного блогера Влада А4. Злоумышленник пообещал мальчику снять его в своем новом видео, если он пришлет свои фотографии, в том числе в обнаженном виде.