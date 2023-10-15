«Взрывной клад» нашли под полом дома в Красноярском крае В Красноярском крае нашли схрон с оружием и боеприпасами под полом дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярском крае строители нашли схрон с оружием и боеприпасами под полом дома, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, всего было обнаружено более 10 гранат, сотни детонаторов, а также другие детали для бомб. Кроме этого, в тайнике хранилась почти тысяча патронов разного калибра. Возбуждено уголовное дело.

По данным SHOT, «взрывная» находка была обнаружена в пристройке жилого дома в селе Совхоз «Сибиряк» в Красноярском крае. Строители проводили там ремонтные работы. Когда они вскрыли пол, то обнаружили там кусок пластида, 70 запалов для гранат, 10 светошумовых и одну газовую гранаты, 18 взрывных устройств «Импульс», 300 детонаторов, зажигательные трубки, электровоспламенители и детонирующие шнуры. Вдобавок к этому в пристройке хранились 253 патрона калибра 9×19 мм и 752 — калибра 9×18 мм. Полиция выясняет, кто и с какой целью устроил подпольный схрон с оружием.

Ранее полиция нашла склад с оружием и боеприпасами в гараже специалиста по работе с молодежью в ГБУ ЦДМСИ «Крылья» Александра Хмеля. В нем находилось более 30 видов танкового оружия и несколько сотен предметов, похожих на патроны, а также винтовки, противотанковые ружья, гранаты, карабины, пиротехника и две банки с порохом. В отношении владельца возбуждено уголовное дело.