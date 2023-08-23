Вывеску с фамилией Исинбаевой убрали со стадиона ее имени

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Елена Исинбаева

Вывеску «Стадион им. Елены Исинбаевой» демонтировали на стадионе в Махачкале, который был переименован, передает РИА Новости. Опубликовано видео, на котором рабочие убирают буквы прежнего названия с арки на входе.

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать стадион на фоне скандала вокруг переезда Исинбаевой в Испанию и заявлений спортсменки о «номинальном характере» званий, полученных в ЦСКА. Премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов 18 августа подписал постановление о переименовании стадиона имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в стадион «Труд», как он назывался с момента основания в 1960 году.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом в июле заявила, что никогда не служила в российской армии, а награды, полученные в ЦСКА за достижения в спорте, были номинальными, как и воинские звания. Она также отметила, что никогда не занималась политической деятельностью в РФ. Прыгунья рассказала, что не подпадает под санкции и с сентября возобновит свою работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Комментируя публикации СМИ, сообщивших о жизни спортсменки на острове Тенерифе, Исинбаева заявила, что является человеком мира, пояснив, что живет там же, где работает.