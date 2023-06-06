Выросло число жертв отравления сидром в Ульяновской области Число жертв отравления сидром в Ульяновской области выросло до 20 человек

Фото: Министерство здравоохранения Ульяновской области

Число жертв отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20 человек, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале. Всего в регионе выявлен 51 случай отравления, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, часть из них — в тяжелом.

По последним данным в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащими напитками. Спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось. 31 пациент находится под наблюдением врачей в стационарах. Состояние пострадавших варьирует от средней степени тяжести до тяжелого, у ряда пациентов отмечается положительная динамика, — говорится в сообщении.

И.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева заявила, что для оказания помощи пострадавшим организовано взаимодействие с федеральными центрами.

По последним данным, после употребления спиртного напитка скончались 28 человек — семь в Самарской области, 20 в Ульяновской области, двое в Нижегородской области, еще один человек — в Удмуртии и один в Чувашии.

По делу о смертельном отравлении сидром жителей Ульяновской и Самарской областей 5 июня был задержан предприниматель из Самарской области. Бизнесмена подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.