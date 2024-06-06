Выросло число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово Середюк: число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 125

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерове

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 125 человек, сообщил врио главы региона Илья Середюк в своем Telegram-канале. По его словам, 101 человек отправлен на амбулаторное лечение, еще более 20 пострадавших госпитализированы.

В больницах Кузбасса остается 21 человек. Состояние четверых оценивается как тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести... Еще три человека находятся на обследовании у медиков, при необходимости их тоже госпитализируют, — говорится в сообщении.

Ранее в администрации Кемерово рассказали, что девушка — водитель трамвая предприняла все усилия для снижения скорости вагона с отказавшими тормозами. Местные власти отметили, что сотрудница получила телесные повреждения, ее прооперировали. Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь заявил, что машинистку трамвая нужно наградить.

До этого были опубликованы кадры с места столкновения трамваев в Кемерово. Происшествие случилось на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста. В ролике видно, что оба трамвая получили серьезные повреждения, вагоны практически сплющило, в окнах разбились стекла, а в передней части на металле глубокие вмятины.