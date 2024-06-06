Стало известно о действиях водителя трамвая в момент ДТП в Кемерово Администрация Кемерово: водитель трамвая до последнего пыталась снизить скорость

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Девушка-водитель трамвая предприняла все усилия для снижения скорости вагона с отказавшими тормозами, рассказали NEWS.ru в администрации Кемерово. Местные власти отметили, что сотрудница получила телесные повреждения, ее прооперировали.

Подробный разбор всех действий водителя будет произведен после ее выписки из больницы. Водитель трамвая получила телесные повреждения, сегодня была прооперирована. По той информации, которая имеется на сегодняшний день, водитель предприняла все усилия для снижения скорости вагона, — заявили в администрации Кемерово.

Представители руководства ранее также заявили, что все трамваи выпускаются на линию в исправном состоянии. По данным администрации, девушка-водитель приняла вагон без замечаний. В Кемерово уточнили, что трамвай был выпущен в 2012 году, в апреле 2024 года прошел государственный технический осмотр, а 2 июня — плановое ТО.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов ранее заявил, что машинистку разбившегося в аварии трамвая в Кемерово нужно наградить после того, как будет проведено расследование и определится причина трагедии. Парламентарий отметил, что девушка должна стать примером для многих.