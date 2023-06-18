ВСУ возобновили обстрелы российского региона Старовойт сообщил о возобновлении обстрела села Глушково в Курской области

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Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли поселок Глушково в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава приграничного российского региона Роман Старовойт. По его словам, село подверглось мощному обстрелу, было зафиксировано более 16 снарядов со стороны Украины. При обстреле пострадали двое мирных жителей, их госпитализировали с осколочными ранениями.

Возобновился обстрел поселка Глушково. <...> Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, — написал Старовойт.

17 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе. По словам главы региона, были уничтожены три украинских беспилотника.

16 июня беспилотник ВСУ упал и взорвался на территории частного дома в селе Коренево Курской области. Глава региона сообщал, что в результате один человек получил легкие осколочные ранения, пострадавшему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.