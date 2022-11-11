ВСУ усилили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС В администрации Новой Каховки сообщили, что ВСУ стали интенсивнее обстреливать Каховскую ГЭС и город

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ВСУ увеличили интенсивность ракетных ударов по Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуре Новой Каховки, заявил представитель администрации города Руслан Агаев, передает РИА Новости. Он добавил, что из-за обстрелов все больше жителей выражают желание уехать в другие регионы России.

Основной удар всегда приходится по ГЭС, не было ни дня, чтобы ГЭС не обстреливали. Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных (объектов — NEWS.ru), вчера был обстрелян санаторий, также прилетали (снаряды — NEWS.ru) по жилым массивам, бьют по подстанции, пытаются обесточить город, тем самым усложнить жизнь людям здесь, — сказал Агаев.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска испробовали все имеющиеся виды ракет при обстреле Каховской электростанции. Он уточнил, что речь идет как о западном оружии, так и о снарядах, сохранившихся со времен Советского Союза.

Он добавил, что всего со стороны Украины в день отправляется около 120 снарядов, большинство из которых успешно перехватывают российские средства ПВО. При этом сама ГЭС продолжает работать.