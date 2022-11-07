В ГД призвали не надеяться на здравомыслие Киева по поводу Каховской ГЭС Депутат Белик: «неонацисты» на Украине готовы уничтожить Каховскую ГЭС в угоду«западным покровителям»

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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с NEWS.ru не исключил, что «неонацисты» на Украине готовы уничтожить масштабных инфраструктурный объект, например, Каховскую ГЭС. Парламентарий подчеркнул, что киевская власть продолжает демонстрировать свою террористическую сущность.

Киевская власть демонстрирует свою террористическую сущность. Спровоцировать катастрофу и затопить территорию Херсонской области — для киевского режима, науськанного западными покровителями, нет ограничений в том, до каких чудовищных методов и провокаций можно опуститься. Надеяться на здравый смысл, который не позволит киевскому режиму спровоцировать подобную катастрофу, учитывая, что обстрелы Каховской ГЭС были не единожды, не приходится, — отметил Белик.

ВСУ 6 ноября обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области из HIMARS. Представитель экстренных служб сообщил, что всего было выпущено шесть ракет: пять из них сбили системы противовоздушной обороны, одна попала в шлюз ГЭС.

В октябре украинские военные выпустили 19 снарядов HIMARS и «Ольха» по населенному пункту Новая Каховка Херсонской области. Три ракеты попали по Каховской электростанции.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска испробовали все имеющиеся виды ракет при обстреле Каховской электростанции. Он уточнил, что речь идет как о западном оружии, так и о снарядах, сохранившихся со времен Советского Союза. По его словам, обстрелы продолжаются до сих пор. Он добавил, что всего со стороны Украины в день отправляется около 120 снарядов, большинство из которых успешно перехватывают российские средства ПВО. При этом сама ГЭС продолжает работать.