ВСУ пытались ударить по Липецкой области зенитной ракетой С-200 Минобороны РФ: украинскую ракету С-200 перехватили над Липецкой областью

Фото: МО Украины

Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинскую ракету над Липецкой областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации военного ведомства, Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по российской территории с применением модифицированной зенитной ракеты С-200.

Сегодня вечером пресечена попытка террористической атаки с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области, — говорится в сообщении.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее сообщил, что в Липецком районе обнаружили украинский беспилотник. По словам главы региона, дрон обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Пострадавших среди местного населения и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее украинские войска запустили во сторону Крымского полуострова десять ракет. Попытку ВСУ осуществить террористическую атаку по российским объектам предотвратили дежурные средства ПВО. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что осколки одной из ракет попали в жилой дом. Пострадал один человек.