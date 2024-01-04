Под Липецком обезврежен украинский беспилотник Губернатор Артамонов: в Липецком районе обезврежен украинский беспилотник

В Липецком районе был обнаружен украинский беспилотник, сообщил губернатор области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, летательный аппарат обезвредили с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Жертв и повреждений инфраструктуры нет. Благодарю наших защитников за службу и обеспечение безопасности жителей региона, — написал он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что один человек пострадал при атаке ВСУ на Крым. Он напомнил, что основную угрозу при работе ПВО несут осколки, поэтому призвал не находится на открытых пространствах. Военкор Юрий Котенок отметил, что в регионе была слышна воздушная тревога. По его словам, работали силы противовоздушной обороны.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что морской беспилотник обнаружили на побережье в Крыму. По информации канала, на борту безэкипажного плавательного средства может быть 500 кг взрывчатки.

Как передает канал, дрон нашли на территории базы отдыха «Уют», расположенной недалеко от города Саки. Baza пишет, что место, где обнаружили беспилотник, оцеплено, там работают сотрудники правоохранительных органов.