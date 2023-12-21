ВСУ открыли огонь по Брянской области Богомаз: два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Чаусы Погарского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянкой области Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки пострадали два мирных жителя.

ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в результате атаки ВСУ погибли и ранены животные стада сельхозпредприятия, — сказал губернатор.

Помимо этого, продолжил Богомаз, повреждения получило одно транспортное средство. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Утром 21 декабря губернатор Брянской области сообщил о сбитом средствами ПВО дроне ВСУ. Беспилотник нейтрализовали на территории Суражского района. Глава региона добавил, что в результате атаки никто не пострадал, объект никаких повреждений не получил.

Позднее Telegram-канал SHOT написал, что украинский дрон пытался подорвать нефтепровод «Дружба». По информации канала, обломки беспилотника ВСУ были обнаружены в лесу возле нефтемагистрали на территории Новозыбковского района. Минобороны эту информацию не комментировало.