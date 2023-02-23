ВСУ обстреляли второе село под Белгородом за день

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины обстреляли Вознесеновку Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, в результате атаки оказалась повреждена газовая труба, расположенная на территории предприятия.

Под обстрел ВСУ попала Вознесеновка. Пострадавших нет. Снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия, — написал Гладков.

Он добавил, что аварийные бригады уже выехали на место. Специалисты занимаются устранением последствий обстрела.

Ранее днем Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Он отметил, что в результате атаки на граничащую с Украиной территорию пострадали три частных домовладения, а также была повреждена линия электропередачи, из-за чего частично отсутствует электроэнергия.

До этого белгородский губернатор сообщил, что военный самолет потерпел крушение в Валуйском городском округе. По данным СМИ, самолет Су-25 упал на окраине села Орехово.

Минобороны РФ подтвердило крушение Су-25 ВКС России в Белгородской области, отметив, что самолет потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Пилот погиб, само воздушное судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет.