Самолет Минобороны России упал в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-24

Самолет Минобороны России упал в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, инцидент произошел на окраине села Орехово. Минобороны информацию не комментировало.

Упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС, — написал Гладков.

Причина случившегося выясняется. Информации о пострадавших и жертвах нет.

«112» сообщил, что разбился самолет Су-25, однако по данным ТАСС крушение потерпел Су-24. По информации Telegram-канала, борт рухнул в Валуйском городском округе. Baza уточняет, что штурмовик упал на сарай с сеном, в результате чего начался пожар, постройка сгорела.

ТАСС со ссылкой на силовые структуры пишет, что пилот самолета катапультировался. За ним выслали борт санавиации.

В октябре во дворе жилого многоквартирного дома в Ейске рухнул Су-34. В результате ЧП погибли 15 человек, пострадали 23. Пилоты успели катапультироваться. По словам источника NEWS.ru, им удалось это сделать за 0,7 секунды до крушения воздушного судна.

Причиной крушения Су-34 могла стать стая чаек. По словам источника, в конце взлетной полосы борт собрал 17 птиц.