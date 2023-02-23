ВСУ обстреляли еще одно село под Белгородом

Фото: vvgladkov/t.me

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате атаки на граничащую с Украиной территорию пострадали три частных домовладения — в них выбиты окна и посечены фасады.

В Шебекинском городском округе под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в селе повреждена линия электропередачи, из-за чего частично отсутствует электроэнергия.

В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы. Специалисты проводят подомовый обход территории.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что военный самолет потерпел крушение в Валуйском городском округе. По данным СМИ, самолет Су-25 рухнул на окраине села Орехово.

Минобороны РФ подтвердило крушение Су-25 ВКС России в Белгородской области, отметив, что самолет потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Пилот погиб, само воздушное судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет.