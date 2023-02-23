Минобороны сообщило о гибели пилота при крушении Су-25 под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Минобороны РФ подтвердило крушение Су-25 ВКС России в Белгородской области, сообщив, что самолет потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Пилот погиб, само воздушное судно упало в безлюдной местности, разрушений на земле нет, говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости. Ранее о падении военного самолета МО РФ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, — передает агентство со ссылкой на заявление ведомства.

Белгородский губернатор сообщил утром 23 февраля, что военный самолет потерпел крушение в Валуйском городском округе. СМИ публиковали кадры с места катастрофы. Предполагалось, что пилот мог выжить, сообщалось, что он успел катапультироваться и за ним выслали борт санавиации. По неподтвержденным данным, летчик получил тяжелые травмы и скончался во время эвакуации в госпиталь. По данным СМИ, самолет Су-25 рухнул на окраине села Орехово.

В феврале в районе Клещеевки в ДНР разбился российский бомбардировщик Су-24, подбитый украинскими ПВО. Экипаж самолета погиб.