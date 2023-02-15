Пригожин показал обломки сбитого Су-24

Фото: Министерство обороны РФ

Бизнесмен Евгений Пригожин показал обломки бомбардировщика СУ-24, который подбили украинские ПВО, передает РИА Новости. Он отметил, что не смотря на попадание, пилоты самолета смогли направить боевую машину в колонну вражеской техники и протаранить ее.

На Клещеевке достали останки нашего самолета, пилотов Антонова и Никишина... Парни героически выполнили свою задачу — отработали, упали на территории противника, протаранив колонну вражеской техники... Ребята, несмотря на тяжелую обстановку, на бои, сумели привезти этот борт, — сказал Пригожин.

14 февраля пресс-служба «Конкорда» опубликовала обращение главы компании Евгения Пригожина, который подтвердил, что самолет Су-24, на котором он совершил вылет в Артемовск, был подбит вражескими системами ПВО. По его словам, «пилот совершил чудо», когда смог приземлить горящую технику, выполнив при этом боевое задание. Он назвал его «красавчиком» и добавил, что в настоящее время техники занимаются ремонтом самолета.