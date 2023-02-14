Пригожин подтвердил подбитие Су-24, на котором он летал над Артемовском

Фото: Sergey Krivchikov / Transport Photo Images / Global Look Press

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала обращение главы компании Евгения Пригожина, который подтвердил, что самолет Су-24, на котором он совершил вылет в Артемовск, был подбит вражескими системами ПВО. По его словам, «пилот совершил чудо», когда смог приземлить горящую технику, выполнив при этом боевое задание. Он назвал его «красавчиком» и добавил, что в настоящее время техники занимаются ремонтом самолета.

Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала, — сказал Пригожин.

Он не стал при этом уточнять о состоянии самого пилота.

13 февраля в Telegram-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнер», было опубликовано видео предположительной казни человека кувалдой. Канал утверждает, что убитый — заключенный, который вступил в ЧВК, но добровольно сдался в плен украинским военным спустя четыре дня нахождения на службе.

Позже пресс-служба компании «Конкорд» Евгения Пригожина опубликовала видео с живым Дмитрием Якущенко на запрос Telegram-канала «Осторожно, Media» о достоверности видео с его «казнью». На этом видео Якущенко утверждает, что его «простили», поскольку, будучи в украинском плену, ему удалось собрать ценную информацию, которая спасала жизни российским военным.