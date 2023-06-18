ВСУ обстреляли сахарный завод в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области. По информации канала, удар пришелся по складу с горюче-смазочными материалами.

Как пишет Mash, всего было выпущено около десяти снарядов, один из которых попал в склад, из-за чего емкости с горюче-смазочными жидкостями загорелись. Канал уточняет, что в результате ЧП поселок был частично обесточен.

Информацию позднее в своем Telegram-канале подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его информации, ВСУ обстреляли три населенных пункта Глушковского района. В результате ЧП никто не пострадал.

Старовойт отметил, что как только это будет безопасно, ремонтные бригады приступят к восстановлению. Сейчас продолжается подомовый обход.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли Хомутовский район. По его словам, под огнем оказалось село Сальное — по нему было зафиксировано пять прилетов. Он добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. При атаке были повреждены два жилых дома и две хозяйственные постройки, а также нарушено электроснабжение.