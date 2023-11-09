ВСУ обстреляли поселок в ДНР кассетными снарядами СЦКК: ВСУ выпустили по поселку Зайцево в ДНР три кассетных снаряда

Фото: МО Украины

ВСУ выпустили по поселку Зайцево в ДНР три кассетных снаряда, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Кроме того, украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки четырьмя снарядами «натовского» калибра 155 мм. Три таких же боеприпаса были выпущены по Киевскому району Донецка.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:05 (совпадает с мск) — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), — говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Представители республики уточнили, что по городу было выпущено пять снарядов «натовского» калибра 155 мм.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО HIMARS здание Донецкого клинического территориального медицинского объединения. Заместитель главного врача ДОКТМО Иван Плахотников уточнил, что никто из работников учреждения не пострадал. Всего ВСУ выпустили две ракеты. Из-за атаки здание больницы и прилегающая территория превратились в руины, образовались две крупные воронки. В помещениях, которые уцелели, ударной волной выбило стекла.