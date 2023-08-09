ВСУ обстреляли Донецк с помощью кассетных боеприпасов СЦКК: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя кассетными боеприпасами

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка тремя кассетными боеприпасами калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. При этом на данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм (кассетный), — говорится в сообщении представительства.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Азотный в Куйбышевском районе города. По его словам, среди жителей есть пострадавшие. Он также привел данные Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по обстрелам Донецка. Согласно им, под огонь ВСУ помимо Куйбышевского попали также районы Ворошиловский, Киевский, Кировский и Петровский. По ним украинские войска выпустили пять боеприпасов кассетного типа, две ракеты из РСЗО и 37 снарядов калибра 155 мм. В двух районах в результате обстрелов были повреждены жилые дома.

До этого стало известно, что в Донецке после обстрела ВСУ загорелся первый корпус университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского. Пожар повредил кровлю и верхние перекрытия на площади около трех тысяч квадратных метров, а также часть второго этажа. На место были направлены усиленные бригады пожарных, которым удалось локализовать возгорание.