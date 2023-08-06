ВСУ обстреляли поселок в Донецке, есть пострадавшие Кулемзин: ВСУ обстреляли поселок Азотный в Куйбышевском районе Донецка

Фото: МО Украины

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска обстреляли поселок Азотный в Куйбышевском районе города. По его словам, среди жителей есть пострадавшие. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Поселок Азотный под огнем укронацистов. Есть пострадавшие, информация уточняется, — написал градоначальник

Он также привел данные Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ДНР по обстрелам Донецка за минувшую ночь. Согласно им, под огонь ВСУ, помимо Куйбышевского, попали также районы Ворошиловский, Киевский, Кировский и Петровский. По ним украинские войска выпустили пять боеприпасов кассетного типа, две ракеты из РСЗО и 37 снарядов калибром 155 мм. В двух районах в результате обстрелов были повреждены жилые дома.

Ранее сообщалось, что в Донецке после обстрела ВСУ загорелся первый корпус университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского. Пожар повредил кровлю и верхние перекрытия на площади около трех тысяч квадратных метров, а также часть второго этажа. На место были направлены усиленные бригады пожарных, которым удалось локализовать возгорание.