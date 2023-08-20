ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали Киевский район Донецка, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Обстрел был совершен с помощью двух кассетных снарядов калибра 155 миллиметров.

После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.25 — населенный пункт Яснобродовка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный), — говорится в заявлении.

Недавно стало известно, что украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что село Забрама Климовского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.