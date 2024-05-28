ВСУ нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам в России Гладков: ВСУ атаковали село Муром и поселок Совхозный в Белгородской области

Фото: МО Украины

ВСУ атаковали дронами село Муром и поселок Совхозный в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, по его данным, нет. В обоих населенных пунктах в результате сброса взрывного устройства пострадали по одному частному жилому дому. У них выбиты стекла и посечен фасад. На месте работают оперативные службы.

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью БПЛА. В обоих случаях обошлось без пострадавших, — говорится в сообщении.

Это уже не первый удар украинских сил по поселку Совхозный. В ночь на 28 мая Гладков также сообщал об атаке по нему украинским беспилотником-камикадзе. В результате происшествия никто не пострадал.

Помимо этого, ВСУ атаковали FPV-дроном город Шебекино. Повреждения получили частный жилой дом и припаркованный возле него автомобиль. По данным руководителя региона, никто не пострадал.

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска перестанут обстреливать мирные города России, когда НАТО остановит поставки оружия на Украину. По его словам, в ином случае конфликт на Украине будет продолжаться. Он добавил, что руководство ДНР подготовило обращение на имя генсека ООН Антониу Гутерриша в связи с бесконтрольными поставками вооружения Украине.