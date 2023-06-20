ВСУ атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ атаковали Новую Каховку дронами-камикадзе, сообщил ТАСС оперштаб городского округа. Ранены три мирных жителя. Одна из пострадавших — 35-летняя женщина — находится в тяжелом состоянии.

Утро в Новой Каховке началось с атаки дронов-камикадзе. Пострадали мирные граждане, сейчас они госпитализированы, — сказал представитель оперштаба.

Ранее председатель Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в регионе в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек. Он добавил, что ветеринарная служба и бригады коммунальщиков утилизировали порядка тысячи туш погибших животных, после чего специалисты приступили к обеззараживанию территорий.

Разрушение структуры плотины Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Россия и Украина выдвинули взаимные обвинения. Начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего в Новой Каховке ее уровень достиг 12 метров. В настоящее время вода спадает. В зону подтопления попали 35 населенных пунктов. По последним данным, погибли 25 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести.