Вспышка коронавируса в доме престарелых зафиксирована в Якутии

https://static.news.ru/photo/9a14a670-9347-11ea-b829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очаг коронавируса выявили в доме престарелых «Доверие» в Якутске. Восемь случаев заболевания выявлены Роспотребнадзором в ходе проверки пансионата.

Все заболевшие немедленно госпитализированы в инфекционную больницу. Причиной вспышки стало несоблюдение эпидемиологических мероприятий, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Так, в доме престарелых не проводилась профилактика инфекции, не соблюдался режим изоляции, постояльцы и работники выходили в город, к ним приходили посетители. На владельца заведения составлен протокол об административном правонарушении. Ему выдано предписание об устранении нарушений.

В помещении проведена дезинфекция, все лица, контактировавшие с больными, изолированы, за ними наблюдают медики.

С начала пандемии в Якутии выявлено 510 случаев коронавируса, 4 умерли, 81 человек выздоровел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Якутии начинается постепенное смягчение карантинного режима, введённого в связи с профилактикой распространения коронавируса. Уже все ограничения были сняты в арктических районах Якутии.