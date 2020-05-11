Вспышка коронавируса в доме престарелых зафиксирована в Якутии

Очаг коронавируса выявили в доме престарелых «Доверие» в Якутске. Восемь случаев заболевания выявлены Роспотребнадзором в ходе проверки пансионата.
Все заболевшие немедленно госпитализированы в инфекционную больницу. Причиной вспышки стало несоблюдение эпидемиологических мероприятий,
Так, в доме престарелых не проводилась профилактика инфекции, не соблюдался режим изоляции, постояльцы и работники выходили в город, к ним приходили посетители. На владельца заведения составлен протокол об административном правонарушении. Ему выдано предписание об устранении нарушений.
В помещении проведена дезинфекция, все лица, контактировавшие с больными, изолированы, за ними наблюдают медики.
С начала пандемии в Якутии выявлено 510 случаев коронавируса, 4 умерли, 81 человек выздоровел.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Якутии начинается постепенное смягчение карантинного режима, введённого в связи с профилактикой распространения коронавируса. Уже все ограничения были сняты в арктических районах Якутии.
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