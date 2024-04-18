ВС России отразили две контратаки ВСУ на Купянском направлении МО: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском участке

Фото: МО Украины

Подразделения Западной группировки войск отразили две атаки и две контратаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Тернов и Червоной Дибровы, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, российские военнослужащие также улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи на Купянском направлении, — подчеркнул он.

Бигма отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения группировки уничтожили семь минометных расчетов, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и станцию радиоэлектронной разведки «Пластун-3000» противника. Кроме того, были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа «Лелека-100» и «Фурия». Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь минометных расчетов, три автомобиля и гаубицу Д-30

Ранее высокопоставленные офицеры украинской армии на условиях анонимности сообщили Politico, что линия обороны может обвалиться этим летом из-за преимущества российских войск. Вооруженные силы РФ имеют преимущество в численности войск и вооружении, поэтому смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках», констатировали они. Офицеры при этом признались, что рассчитывать на вероятные ошибки России — это не стратегия.

До этого российские военнослужащие уничтожили склады боеприпасов украинских войск, принадлежавшие оперативно-тактической группе «Донецк» и 125-й бригаде территориальной обороны украинской армии. В Минобороны России уточнили, что поражены также хранилища «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).