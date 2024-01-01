ВС РФ поразили места базирования носителей ракет Storm Shadow на Украине МО РФ: на Украине уничтожили аэродромы для самолетов-носителей Storm Shadow

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ поразили украинские аэродромы базирования самолетов-носителей крылатых ракет Storm Shadow, под Харьковом уничтожен завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Минобороны. Всего за минувшие сутки ликвидировано 94 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128 районах.

31 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты — носители крылатых ракет Storm Shadow. Цель удара достигнута. Все объекты поражены, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уничтоженное предприятие по производству БПЛА находилось в районе города Чугуев в Харьковской области. Кроме того, были ликвидированы четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области.

По данным ведомства, на Краснолиманском направлении было уничтожено до 200 военнослужащих, выведены из строя танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

30 декабря также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по украинским складам, на которых хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Также были поражены аэродромы с самолетами для их запуска.

В то же время стало известно, что Лондон передаст Киеву сотни ракет противовоздушной обороны. В Минобороны Соединенного Королевства заявили, что они способны сбивать российские беспилотники и ракеты с «невероятной точностью». В частности, речь шла о Storm Shadow. Британское руководство в очередной раз высказалось, что Россия нарушила мир в Европе, в связи с чем поддержку Украины надо продолжить.