Возросло число пострадавших при атаке ВСУ по мосту в Белгородской области Гладков: число раненных при атаке ВСУ по Белгородской области выросло до пяти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины по мосту в Белгородской области увеличилось до пяти, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

Дополнительная информация по пострадавшим в Грайворонском округе. Их количество увеличилось до пяти человек: еще двое мужчин с места происшествия самостоятельно обратились в стационары, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что врачи оказали помощь мужчине с осколочными ранениями и минно-взрывной травмой ноги. У второго пострадавшего зафиксировали ранения правой ноги и руки. Для дальнейшего лечения их перевели в городскую больницу Белгорода. Все остальные раненые также находятся под наблюдением медиков.

Ранее Гладков заявил, что рабочие получили ранения в результате атаки ВСУ, когда занимались ремонтом дороги в Белгородской области. Сброшенное с дрона-камикадзе взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский.

Под обстрел ВСУ также попало белгородское село Мокрая Орловка. Повреждения получили несколько жилых домов. Пострадавших среди мирных жителей нет.