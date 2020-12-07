Волгоградская область и Чувашия объявили 31 декабря выходным днём

https://static.news.ru/photo/dcf282b6-387c-11eb-bb5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последний день года в Чувашии станет выходным. Об этом глава республики Олег Николаев сообщил в Instagram. Так же решил поступить и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

На прошлой неделе в Чувашии запустили онлайн-голосование по вопросу объявления 31 декабря выходным днём. В первый же день на него откликнулось более 40 тысяч человек. 90% из проголосовавших выступили за то, чтобы объявить этот день праздничным и нерабочим.

По словам Николаева, в правительстве уже обсудили и приняли решение согласиться с мнением жителей Чувашии. Указ об объявлении 31 декабря выходным днём будет подписан сегодня, добавил глава региона.

Волгоградский губернатор Бочаров 7 декабря провёл встречу с главой областного комитета профсоюзов Татьяной Гензе. Именно она предложила сделать 31 декабря выходным днём и рассказала, что в организацию поступает много обращений от работников предприятий с такой просьбой.

Поддерживаю ваше предложение сделать 31 декабря этого года выходным днём и дам поручение, чтобы своевременно был подготовлен нормативный акт, — цитирует РИА Новости слова Бочарова.

5 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис также принял решение сделать последний день года в регионе выходным. До этого в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно. Сейчас нерабочим 31 декабря объявлено в Белгородской, Владимирской, Курской областях, Крыму, а также на Ставрополье и в Татарстане.

Как сообщал NEWS.ru, ранее костромской губернатор объявил 31 декабря выходным днём в регионе.