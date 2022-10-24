Военные России готовят линию обороны на участке Сватово — Кременная РИА Новости: военные России оборудуют линию обороны на участке Сватово — Кременная

Фото: МО РФ

Инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны на участке Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике. В настоящее время они устанавливают танковые заграждения, которые не позволят преодолеть оборонительный рубеж бронетехнике противника, сообщает РИА Новости.

Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды <...>. Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встает, дальше он не сможет проехать, — цитирует агентство российского инженера.

На данном участке дороги позже также появятся противотанковые ежи. Это позволит полностью заблокировать дорогу на случай отхода российских войск. На передовой россияне стали чаще устанавливать инженерные сооружения после того, как провели перегруппировку на Харьковском направлении, уточняет агентство.

Ранее полковник милиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что у украинских военных нет мотивации продвигаться на фронте, и в частности на Сватовском направлении, однако их к этому толкают инструкторы НАТО. Он объяснил, что наступление необходимо тем, кому «поставлена задача нанести максимальный урон инфраструктуре».