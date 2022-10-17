В ЛНР назвали главный источник мотивации ВСУ на Сватовском направлении Полковник милиции ЛНР Киселев: инструкторы НАТО мотивируют украинцев продвигаться на фронте

Фото: МО Украины

У украинских военных нет мотивации продвигаться на фронте, и в частности на Сватовском направлении, однако их к этому толкают инструкторы НАТО, считает полковник милиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев. В эфире Первого канала он объяснил, что наступление необходимо тем, кому «поставлена задача нанести максимальный урон инфраструктуре».

Мотивировка очень простая. Это уже неоднократно и пленные рассказывали, что присутствие натовских инструкторов — не просто инструкторов, но и штатных офицеров из Америки, из Европы, которые и толкают их вперед освобождать якобы территории, — поделился своим мнением Киселев.

По его словам, он понимает местных жителей из Луганска, Лисичанска и Сватово, которые идут в наступление из побуждений мести. Однако у других украинских военных собственной мотивации быть не может, уверен полковник милиции.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские военные уничтожили большое количество иностранных военных в составе ВСУ при попытке прорыва вблизи Сватово и Кременной. По его словам, именно иностранцы составляют большую часть личного состава украинских военных в штурмовых подразделениях. Несмотря на это, контрнаступление обернулось крахом для бойцов ВСУ, утверждает Марочко.

Ранее пленный разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал, что не менее 100 бойцов так называемого Иностранного легиона выполняли боевые задачи в Харьковской области. По словам украинца, в Иностранный легион входили в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши. Он признался, что лично завел на Харьковское направление семь групп иностранных военных.