Владимирский военком ответил на жалобы на снабжение мобилизованных Военком Владимирской области отрицает отправку мобилизованных в зону СВО без обучения и экипировки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военком Владимирской области Юрий Гусаров ответил на записанное обращение к президенту России Владимиру Путину родственников мобилизованных, сообщает РБК. Владимирцы ранее заявили, что их родных «без должной экипировки и обучения отправили на фронт под Сватово».

Информация на видео не относится к ситуации с нашими полками. Оно снято, судя по всему, гражданами, покинувшими позицию и находящимися вне расположения воинской части. В наших воинских частях оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание есть. Поставки помощи от Владимирской области идут регулярно, связь с командирами поддерживается, — сказал военком.

По его словам, перед отправкой с каждой воинской частью был проведен строевой смотр готовности. По его итогам военнослужащие были обеспечены всем необходимым, как по линии Министерства обороны, так и дополнительными средствами от Владимирской области.

Telegram-канал Baza ранее писал, что в воинской части Ульяновска мобилизованные вышли на протест из-за невыплаты положенного вознаграждения. По данным канала, призывники собрались на плацу и начали скандировать: «Один за всех — и все за одного!».

До этого губернатор Владимирской области Александр Авдеев признался, что в регионе возникли проблемы с выплатами финансового вознаграждения мобилизованным. Чиновник уточнил, что по данному вопросу в его адрес поступило 35 жалоб от родных мобилизованных граждан.