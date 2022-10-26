Во Владимирской области признали проблемы с выплатами мобилизованным Губернатор Владимирской области признал проблемы с выплатами средств мобилизованным

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев признался, что в регионе возникли проблемы с выплатами финансового вознаграждения мобилизованным. В своем Telegram-канале чиновник написал, что по данному вопросу в его адрес поступило 35 жалоб от родных мобилизованных граждан. По словам владимирского главы, военным не выплатили деньги за сентябрь. Авдеев заверил, что власти региона решат эту проблему.

Мне поступило около 35 сигналов от родных мобилизованных, которые находятся сейчас в «учебке» в Пакино, о невыплате денежного довольствия за сентябрь. По сравнению с количеством тех, кто все получил своевременно, это немного. Тем не менее проблема есть, и мы поможем ее решить, — написал глава Владимирской области.

В некоторых случаях, как указал Авдеев, бойцы не смогли получить деньги из-за того, что они попросту не оформили банковские карты. Другие случаи будут разбирать с участием военной прокуратуры. Губернатор пообещал наладить процесс выплаты довольствия.

Довольствие получит каждый боец. И за время подготовки в учебном центре, и за непосредственное участие в специальной военной операции. Поможем военным отладить процесс, чтобы довольствие за октябрь поступило всем без сбоев — с 10 по 20 ноября, — добавил губернатор.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все средства для выплат мобилизованным от 195 тысяч рублей в месяц доведены до Минобороны. Он подчеркнул, что кабмин держит это на контроле.