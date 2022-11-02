Стало известно о бунте мобилизованных в Ульяновске Baza: в военной части Ульяновска мобилизованные вышли на протест из-за отсутствия выплат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в военной части Ульяновска мобилизованные вышли на протест из-за невыплаты положенного вознаграждения. По данным канала, призывники вышли на плац и начали скандировать: «Один за всех — и все за одного!».

Как сообщают источники Telegram-канала, на разбирательства с участниками протеста военные отправили росгвардейцев. Позже силовикам удалось успокоить мобилизованных и убедить в том, что в скором времени они получат выплаты.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев признался, что в регионе возникли проблемы с выплатами финансового вознаграждения мобилизованным. Чиновник уточнил, что по данному вопросу в его адрес поступило 35 жалоб от родных мобилизованных граждан. По словам владимирского главы, военным не выплатили деньги за сентябрь. Авдеев заверил, что власти региона решат эту проблему.

Власти Омской области заявили о трудностях с выплатами мобилизованным жителям. По словам губернатора Александра Буркова, речь идет о единовременной выплате. Глава региона уточнил, что дефицит областного бюджета составляет 12 млрд рублей. По уровню бюджетной обеспеченности область опустилась с 29-го на 51-е место. Бурков добавил, что неизвестно, из каких средств придется платить жителям зарплаты.