Во Владивостоке прошло второе заседание суда по делу американского военного Американец Гордон Блэк в суде во Владивостоке не признал вину в угрозе убийством

Фото: Илья Аверьянов/РИА Новости

Гордон Блэк(справа)

Американский военнослужащий Гордон Блэк на втором заседании Первомайского районного суда Владивостока не признал вину в угрозе убийством своей девушке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Он частично признал вину в краже денежных средств, но подчеркнул, что умысла не было. В суде гражданин США общается через переводчика.

Мужчина рассказал, что взял деньги у своей девушки после драки, которую она спровоцировала сама. Блэк сообщил, что познакомился с Александрой в октябре 2022 года в Tinder. В то время оба находились в Южной Корее и прожили вместе 1,5 года. Сейчас они расстались. По словам американца, в день драки девушка была расстроена и спровоцировала ссору на бытовой почве, обзывала его и издевалась, ударила под левый глаз.

Гордон Блэк сообщил, что в ответ толкнул Александру на кровать, сел сверху и поместил руки вокруг шеи. После чего оба упали на пол. Затем мужчина ослабил хватку вокруг шеи, так как почувствовал, что девушка уже не представляет опасности. Александра пожаловалась, что у нее болит спина, и Блэк сделал ей массаж.

По словам подсудимого, после этого он начал собирать вещи, но девушка начала выбрасывать их из чемодана. Пара начала толкаться в коридоре и девушка «случайно ударилась об стену».

Пока она бросала вещи в коридор, взял 10 тысяч рублей из ее кошелька, потому что у меня не было денег, было нечего есть и некуда идти. Знал, что рейс будет через четыре дня. Мог бы вернуть деньги, — отметил американец.

Он утверждает, что перевел ей $125 через знакомого на следующий день. По словам Гордона Блэка, за девять месяцев совместной жизни во Владивостоке он перевел Александре 300–400 тысяч рублей.

Сама девушка утверждает, что после нападения на нее в Южной Корее мужчина проходил терапию. По ее словам, Блэка нельзя серьезно наказывать, ему необходимо лечение. Дальнейшее рассмотрение дела отложено по просьбе обвинения. Прения сторон и последнее слово подсудимого состоятся 19 июня.

Штаб-сержант сухопутных войск США Гордон Блэк был расквартирован в Южной Корее. По окончании службы поехал во Владивосток, чтобы навестить россиянку, с которой у него были романтические отношения. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с американцем через Сеть, однако по приезде военного у них случился конфликт. После ухода Блэка пострадавшая обнаружила пропажу денежных средств и обратилась в полицию.