Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд социального страхования (ФСС) ЯНАО затягивал оплату компенсации инвалиду II группы из города Муравленко. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки после вмешательства прокуратуры региона.

Пожилая жительница Муравленко, являющаяся инвалидом II группы, несколько месяцев не получала от ФСС компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, — заявил депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин.

По его словам, деньги были выплачены инвалиду в досудебном порядке после того, как дело было передано в суд. Участники истории подчеркнули, что компенсация в шесть тысяч рублей является не очень большими деньгами, но для инвалида, живущего на пенсию, эта сумма весьма ощутимая, сообщает URA.ru.

NEWS.ru сообщал, что инвалиды III группы получат право на бесплатную парковку с 1 июля 2020 года. Льгота будет доступна для категории граждан, которые имеют ограничения к самостоятельному передвижению (1-й, 2-й или 3-й степени выраженности). Льготой смогут также воспользоваться люди, получившие до 1 июля опознавательный знак «Инвалид» и использовавшие право на бесплатную парковку.

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