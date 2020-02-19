Фонд социального страхования (ФСС) ЯНАО затягивал оплату компенсации инвалиду II группы из города Муравленко. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки после вмешательства прокуратуры региона.
Пожилая жительница Муравленко, являющаяся инвалидом II группы, несколько месяцев не получала от ФСС компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, — заявил депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин.
По его словам, деньги были выплачены инвалиду в досудебном порядке после того, как дело было передано в суд. Участники истории подчеркнули, что компенсация в шесть тысяч рублей является не очень большими деньгами, но для инвалида, живущего на пенсию, эта сумма весьма ощутимая,
NEWS.ru сообщал, что инвалиды III группы получат право на бесплатную парковку с 1 июля 2020 года. Льгота будет доступна для категории граждан, которые имеют ограничения к самостоятельному передвижению (1-й, 2-й или 3-й степени выраженности). Льготой
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