https://static.news.ru/photo/b1529efc-5317-11ea-8ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд социального страхования (ФСС) ЯНАО затягивал оплату компенсации инвалиду II группы из города Муравленко. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки после вмешательства прокуратуры региона.

Пожилая жительница Муравленко, являющаяся инвалидом II группы, несколько месяцев не получала от ФСС компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, — заявил депутат Законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин.

По его словам, деньги были выплачены инвалиду в досудебном порядке после того, как дело было передано в суд. Участники истории подчеркнули, что компенсация в шесть тысяч рублей является не очень большими деньгами, но для инвалида, живущего на пенсию, эта сумма весьма ощутимая, сообщает URA.ru.