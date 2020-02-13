https://static.news.ru/photo/904d6d3a-4ef4-11ea-a705-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство утвердило порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы. Он вступит в силу с 1 июля текущего года.

Согласно документу, условием для возможности бесплатно припарковать автомобиль для данной категории граждан являются ограничения способности к самостоятельному передвижению (1-й, 2-й или 3-й степени выраженности).

Также льгота доступна россиянам, не имеющим такого ограничения, но получившим до 1 июля опознавательный знак «Инвалид» и использовавшим право на бесплатную парковку на основании этого знака.

Ранее NEWS.ru писал, что приказ Минтранса, согласно которому российские авиакомпании должны адаптировать все новые самолёты под нужды малоподвижных граждан, вступил в силу с 1 января 2020 года.