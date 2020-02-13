Российское правительство утвердило порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы. Он вступит в силу с 1 июля текущего года.
Согласно документу, условием для возможности бесплатно припарковать автомобиль для данной категории граждан являются ограничения способности к самостоятельному передвижению (1-й, 2-й или 3-й степени выраженности).
Также льгота
Ранее NEWS.ru писал, что приказ Минтранса, согласно которому российские авиакомпании должны адаптировать все новые самолёты под нужды малоподвижных граждан, вступил в силу с 1 января 2020 года.
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