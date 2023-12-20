В Петербурге ввели масочный режим Власти Петербурга ввели масочный режим на массовых мероприятиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подписала постановление о введении масочного режима при проведении массовых мероприятий, сообщается на официальном сайте городского управления Роспотребнадзора. Правила распространяются на новогодние, культурные, а также спортивные мероприятия. Отмечается, что масочный режим официально начал действовать с 20 декабря.

Поводом для введения масочного режима стал рост заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, а также коронавирусом. За последние четыре недели темпы заболеваемости COVID-19 в Северной столице составили 62,4%. Согласно тексту распоряжения Башкетовой, ответственность за обеспечение соблюдения масочного режима будут нести руководители организаций и учреждений. Масочный режим должен соблюдаться при организации и проведении мероприятий массового характера.

Помимо масочного режима, управление Роспотребнадзора по Петербургу также приняло ряд других мер. В частности в больницах будут развернуты дополнительные отделения для приема больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями и коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не планируется вводить масочный режим. По его словам, специалисты принимают другие меры для обеспечения эпидемиологической безопасности главы государства.