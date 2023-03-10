Власти Нижнего Тагила раскрыли, как наказали ударившего детей учителя Власти Нижнего Тагила заявили, что ударившего детей учителя ОБЖ отстранили от работы до конца проверки

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Учителя ОБЖ нижнетагильской школы отстранили от работы до окончания «внутренней и полицейской проверок» инцидента, произошедшего во время урока с двумя учениками, рассказали NEWS.ru в управлении образования администрации Нижнего Тагила. В ведомстве добавили, что педагог объяснил поступок отсутствием дисциплины в классе.

Директор сразу после сообщений об инциденте организовала экстренное совещание с участием родителей. На нём обсудили причины и детали ситуации. Перед родителями и детьми извинились за поведение учителя. Его отстранили от работы до окончания внутренней и полицейской проверок. Сам учитель объяснил поступок отсутствием дисциплины на уроке. Конфликт урегулировали. Претензий родители больше не высказывали, — подчеркнули в администрации города.

В Сети появилось видео, как преподаватель ОБЖ из Нижнего Тагила во время занятия ударил одного школьника палкой, а другого рукой по лицу. Причины такого поведения учителя не называются. Родители учеников готовятся писать заявление в полицию.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе с NEWS.ru предположил, что учитель по ОБЖ из Нижнего Тагила, который избил палкой школьников на уроке, мог сделать это из-за нервного срыва. Он подчеркнул, что избивать детей нельзя ни при каких обстоятельствах, особенно учителям. При этом он отметил, что мотивы поведения педагога следует изучить.