https://static.news.ru/photo/f05ef7fe-897b-11ea-8b4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы продлили срок действия проездных билетов на общественный транспорт после 11 мая. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Действие оплаченных проездных билетов на 60 поездок, без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней подлежит продлению на срок, равный сроку их действия в период с 30 марта по 11 мая, — цитирует ТАСС текст указа.

Отмечается, что пролонгировать действие проездного можно при условии, что в указанный период по этим картам было совершено не более шести поездок.

Таким образом, пассажир может продлить действие проездного на то количество дней от времени действия билета, которые пришлись на период с 30 марта по 11 мая.

Как писал NEWS.ru, срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлён после 1 мая 2020 года при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более шести поездок. Также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных.