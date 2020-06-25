Власти Кубани сняли ряд ограничительных мер

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о снятии ряда ограничений в регионе. Так, с 27 июня 2020 года будет разрешена работа фитнес-центров без открытия бассейнов, а с 29 июня деятельность стоматологов и риелторов.

Принято решение с 27 июня... разрешить работу фитнес-центров без ограничения по площади, но только для индивидуальных тренировок. Без открытия зон питания и бассейнов. С 29 июня: разрешить работу стоматологий, возобновить оказание риелторских услуг, — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Карантин на территории Кубани начал действовать с 31 марта. Власти приняли решение изменить его на режим самоизоляции с 12 апреля. На данный момент обязательная обсервация сохраняется только для прибывших из-за границы.

31 мая 2020 года на Кубани было выявлено 80 новых носителей коронавируса. Президент Владимир Путин призвал краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева не спешить с открытием санаториев в регионе и работать вместе с Роспотребнадзором.

Как информировал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об открытии границ РФ. По его словам, данное решение будет формулироваться в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом.