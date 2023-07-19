Власти Крыма раскрыли подробности эвакуации сел возле горящего полигона Крючков: жителей прилегающих к горящему полигону сел эвакуируют на сутки

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Обстановка в Крыму из-за пожара на полигоне

Жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, находящихся неподалеку от горящего Старокрымского военного полигона, перевезут в пункты временного размещения, сообщает в Telegram оперштаб полуострова. В ведомстве подчеркнули, что речь идет о 2225 жителях региона.

Как уточнил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков, людей эвакуируют примерно на сутки.

По ситуации. Создан оперативный штаб. Проводится отселение четырех сел. Ориентировочно на сутки, — написал Крючков.

Как уточнили в оперштабе Крыма, для эвакуации людей с муниципальных маршрутов в Феодосии были сняты 15 автобусов. Они уже направляются в зону ЧП на полигоне. Интервалы движения на постоянных маршрутах в регионе будут увеличены.

Глава полуострова Сергей Аксенов ранее также сообщал, что с территорий, прилегающих к загоревшемуся полигону, планируется временная эвакуация местных жителей. Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

В связи с пожаром была также перекрыта трасса «Таврида». Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко рассказал, что автомобили перенаправляются в объезд перекрытого участка. Водители могут проехать по районам Первомайского и Старого Крыма. По словам министра, схема движения транспорта будет опубликована в ближайшее время. Движение по региональным маршрутам осуществляется по дороге Белогорск — Феодосия. Железнодорожный транспорт и паромная переправа в Крыму работают в обычном режиме.