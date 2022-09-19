Власти Джанкоя ответили на обещание Зеленского «вернуть» город Глава администрации Джанкоя Ивин заявил, что Зеленский никогда не вернет город в состав Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Расположенный в Крыму город Джанкой никогда не окажется вновь в составе Украины, заявил NEWS.ru глава администрации населенного пункта Игорь Ивин, комментируя видеообращение президента страны Владимира Зеленского, который пообещал «вернуть» Мелитополь, Мариуполь, Донецк, а также Евпаторию, Ялту и Джанкой.

Никогда этого не случится. Город Джанкой — это традиционно ворота Крыма. И Крым принадлежит России, город Джанкой — форпост. Я не слышал его выступления и слышать не хочу. Джанкой — это частичка Крыма. Был и будет. А Крым — это Россия, — отметил Ивин.

Накануне Зеленский рассказал о планах Киева «вернуть» под свой контроль Мариуполь, Мелитополь, Херсон, Донецк, Горловку, Луганск, а также Джанкой, Евпаторию, Ялту. По его словам, в этом случае данные города «зазвучат еще громче».

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале, что ракетные атаки Киева по городам региона не останутся без ответа. Он добавил, что Херсон контролируется союзными войсками и никаких предпосылок для входа противника в регион нет.

До этого в центре Херсона прогремело по меньшей мере шесть мощных взрывов. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.