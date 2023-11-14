Владелец Telegram-канала «Утро Дагестан» объявлен в розыск МВД объявило в розыск владельца Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России объявлен в розыск предполагаемый владелец Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров, следует из информации базы МВД. По какой статье его разыскивают, не уточняется. По данным РЕН.ТВ, канал был заблокирован на фоне инцидента в аэропорту Махачкалы. Через него распространялись призывы к беспорядкам.

Ранее сообщалось, что уроженец Республики Дагестан Абакар Абакаров находится в Стамбуле и работает в интересах Запада. В России он успел поработать и в сфере бизнеса, и в политике. В 2016 году переехал в Одессу, где совместно с членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) основал «Исламскую школу». В Турцию перебрался после начала специальной военной операции России.

Беспорядки в Дагестане начались вечером 29 октября. Сотни людей вышли встречать рейс из Израиля с антисемитскими лозунгами. Между участниками акции и сотрудниками МВД произошли столкновения. В результате пострадали 20 человек, среди них девять полицейских.

Позже стало известно, что после инцидента в аэропорту правоохранители задержали 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы за нарушения общественного порядка. Также полицейскими установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители.