Стало известно имя владельца канала «Утро Дагестан» РЕН ТВ: Telegram-канал «Утро Дагестан» ведет экс-бизнесмен из РФ Абакаров

Фото: AP/ТАСС

Махачкала. Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

Установлен владелец Telegram-канала «Утро Дагестан», который стоял за беспорядками в Махачкале, им оказался уроженец республики Абакар Абакаров, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники. Сейчас, по данным телеканала, мужчина находится в Стамбуле и работает в пользу Запада.

Отмечается, что «Утро Дагестан» представляет собой информационную сетку из 17 каналов, на каждый из которых подписаны от 500 до 20 тысяч человек. Сам Абакаров в России успел поработать как в сфере бизнеса, так и в политике.

В 2016 году он переехал в Одессу, где совместно с членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) основал «Исламскую школу». После начала спецоперации обосновался в Турции.

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице заявил, что все каналы с призывами к насилию будут заблокированы администрацией платформы. В пример он привел скриншот из сообщества «Утро Дагестан», с которым связывают нарушения порядка в махачкалинском аэропорту 29 октября. Сразу после этого доступ к каналу был ограничен.

До этого Telegram-канал «Война с фейками» сообщал, что провокации в Дагестане были организованы украинскими центрами информационно-психологических операций с помощью ресурсов, входящих в сетку сбежавшего из РФ на Украину журналиста Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).