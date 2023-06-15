Вильфанд предупредил о «редчайших» заморозках в середине июня Вильфанд: заморозки в середине июня ожидаются на юге Сибири

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В середине июня на юге Сибири ожидаются ночные заморозки. Явление будет наблюдаться в Хакасии, Туве, Алтайском крае, Иркутской области. Об этом в интервью РИА Новости предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заморозки в середине июня прогнозируются на юге азиатской части страны. <...> Это редчайшее событие, — сказал метеоролог.

Он уточнил, что в ряде регионов столбик термометра опустится до 3 градусов ниже нуля.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в конце рабочей недели в Москве ожидаются два самых теплых дня — 15 и 16 июня. По его словам, температура в эти дни повысится до 28–29 градусов тепла, но в выходные будет немного прохладнее.

В свою очередь Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие две ночи Томскую, Кемеровскую, Тюменскую области, Пермский край и еще ряд регионов России ожидают заморозки до минус двух — минус пяти градусов. По его словам, это будет мощное вторжение холода после 40-градyсной жары.